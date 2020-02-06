Американская пианистка Лола Астанова опубликовала в инстаграме видео, на котором исполняет композицию "Maple leaf rag", написанную Скоттом Джоплином, сразу на двух роялях. Этим она удивила пользователей в сети, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

"Они всегда говорили, что два лучше, чем один", - написала Астанова.

Несмотря на расстояние между инструментами, пианистка уверенно играет основную партию правой рукой, а левой - аккомпанемент.

"Вот это да! Потрясающе! Каждый раз показываете что-то удивительное", - прокомментировала @minlen0208.

"Такого я еще не видел!" - присоединился к обсуждению @tkononets.

"Даже представить не могу, какую работу вы проделали, чтобы так играть", - подчеркнул @gauravx.

"Высший пилотаж", - написала @ir_romanova.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

