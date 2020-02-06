Пианистка-виртуоз удивила всех игрой на двух роялях одновременно - ВИДЕО
Американская пианистка Лола Астанова опубликовала в инстаграме видео, на котором исполняет композицию "Maple leaf rag", написанную Скоттом Джоплином, сразу на двух роялях. Этим она удивила пользователей в сети, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.
"Они всегда говорили, что два лучше, чем один", - написала Астанова.
Несмотря на расстояние между инструментами, пианистка уверенно играет основную партию правой рукой, а левой - аккомпанемент.
"Вот это да! Потрясающе! Каждый раз показываете что-то удивительное", - прокомментировала @minlen0208.
"Такого я еще не видел!" - присоединился к обсуждению @tkononets.
"Даже представить не могу, какую работу вы проделали, чтобы так играть", - подчеркнул @gauravx.
"Высший пилотаж", - написала @ir_romanova.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре