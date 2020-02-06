Снимать отличные видеоролики можно и с относительно небольшим бюджетом. Герои данного видео создают интересные видеосюжеты с низкобюджетными спецэффектами, передает Day.Az.



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