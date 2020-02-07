В 2015 году мир впечатлили фотографии огромного "сердца" на поверхности Плутона. Теперь планетологи выяснили, что оно придаёт атмосфере небесного тела уникальное для Солнечной системы движение.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Journal of Geophysical Research: Planets, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Структура в форме сердца была сфотографирована зондом "Новые горизонты" (New Horizons). Она называется областью Томбо. Неофициально же её часто именуют "сердцем Плутона".

Её левая часть - равнина Спутника. Это низменность шириной около 1000 километров (для сравнения: длина экватора малой планеты составляет менее 7500 километров). Равнина примерно на три километра ниже среднего уровня поверхности Плутона. Именно эта впадина хранит большую часть азотного льда, имеющегося на поверхности небесного тела. Правая же часть "сердца" включает горные гряды, тоже, впрочем, богатые азотными ледниками.

Между тем атмосфера Плутона, которая в миллион раз тоньше земной, почти полностью состоит из азота (с небольшой примесью угарного газа и метана). Астрономы решили проверить, как взаимодействуют между собой твёрдый и газообразный азот этого далёкого от Солнца мира.

Для этого они смоделировали циркуляцию атмосферы Плутона за три года, использовав данные, добытые "Новыми горизонтами". Результаты немало удивили астрономов.

Так, по расчётам исследователей, днём солнечные лучи испаряют часть азота, а ночью он снова замерзает. Поскольку Солнце встаёт на востоке, на высоте более четырёх километров формируются мощные ветры, дующие с востока на запад. Такая ситуация сохраняется на протяжении большей части года.

Эти ветры - преобладающее движение газа в атмосфере малой планеты. То есть она фактически вращается с востока на запад, навстречу вращению самого Плутона. Нигде в Солнечной системе астрономы не наблюдают больше подобного явления, кроме, может быть, спутника Нептуна Тритона (да и для него это лишь гипотеза).

Кроме того, модель предполагает сильные приповерхностные ветры вдоль западной границы равнины Спутника. Интересно, что здесь астрономы наблюдают тёмные вытянутые структуры. Эксперты предположили, что они могут порождаться постоянными ветрами, и предложили целый ряд возможных механизмов для этого.

"Равнина Спутника может быть так же важна для климата Плутона, как океан для климата Земли", - резюмирует первый автор исследования Танги Бертран (Tanguy Bertrand) из Исследовательского центра Эймса НАСА.