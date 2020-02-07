Специалисты утверждают, что птица может оставаться неподвижной в воздухе, если летит против ветра со скоростью, равной скорости ветра, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.

Неподвижно застывшая в небе птица поставила в тупик пользователей сети.

Видео опубликовала жительница американского штата Нью-Мексико Кэйлин Боумен на своей странице в соцсети Facebook.

Семья утром ехала на машине в школу, когда дочка Кэйлин Лилли вдруг сказала: "Посмотрите, та птица замерзла!".

По утверждению Боуман, птица зависла совершенно неподвижно, в то же время клюв птицы все-таки двигался.

По данным издания Daily Star, в этот день температура в городе Галлап опустилась до 15 градусов мороза.

"Глюк в матрице", - шутили в комментариях.

Специалисты же утверждают, что птица может оставаться неподвижной в воздухе, если летит против ветра со скоростью, равной скорости ветра.

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