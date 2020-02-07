Житель американского города Пинк Хилл, штат Северная Каролина, поехал на последний курс химиотерапии и сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает новостной портал UPI, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Ронни Фостер (Ronnie Foster) рассказал представителям лотереи North Carolina Education Lottery, что проходил лечение рака толстой кишки. По дороге в больницу мужчина остановился в магазине Short Stop города Беулавилл и купил билет мгновенной лотереи.

Приобретенный за доллар лотерейный билет принес американцу пять долларов. "Тогда я решил купить билет за пять долларов, - вспоминает Фостер. - Но в последнюю секунду вместо одного билета взял сразу два".

Второй лотерейный билет подарил азартному мужчине 200 тысяч долларов. "Я и без того был неимоверно счастлив, что лечение от рака подходило к концу, - признается Фостер. - Выигрыш сделал этот день поистине особенным".

"Я увидел огромное количество нулей и обомлел, - говорит победитель. - Я не мог поверить в свою удачу, пока работник магазина не просканировал мой билет. Когда на экране появилось уведомление "Отправляйтесь в штаб-квартиру лотереи", у меня началась нервная дрожь. Все это не укладывалось в моей голове".

Фостер отметил, что часть денежного приза пойдет на оплату медицинских счетов. "У меня хорошая страховка, - отметил американец. - Но некоторые процедуры мне все же пришлось взять на себя. Эти деньги существенно облегчат мне жизнь".