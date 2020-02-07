Поход к ветеринару собаки называют стихийным бедствием похлеще семи ремонтов, пяти пожаров и двух-трех ипотек (как называют его хозяева, мы тебе напоминать не будем, ты и сам отлично знаешь все эти слова). Редкий представитель семейства псовых не попытается дорого продать свою жизнь в кабинете, где чудовища в белых халатах явно собираются сотворить с ним нечто ужасное, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Так что мягкоухую пушистую мордочку из этого видео иначе как Самой Послушной В Мире Собакой мы просто не могли назвать! Ты только погляди, как стоически переносит она не абы какую процедуру, а сам Забор Крови! Даже мы во время него рвемся с поводка, орем "Пустите, черти! Ма-а-а-ма-а!", пытаемся выйти из комнаты через стену, норовим укусить доктора за все части тела, до которых удается дотянуться, и прудим лужу размером с Титикаку.

Хотя, если бы такой симпатичный ветеринар наглаживал бы нас так, как наглаживает эту собаченьку, глядишь, и мы были бы шелковые. Сомневаемся, правда, что такое видео набрало бы 110 тысяч лайков, как видео с этой дивной лапушкой (мы все еще про собаку, а ты что подумал?).

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