По соцсетям расходится фотография с животным, понять которую с первого взгляда сложно. Из-за оптической иллюзии люди видят в звере жеребёнка, поросёнка или козлёнка, но только не настоящего героя снимка, передает Day.Az со ссылкой на medialeaks.ru. На самом деле это пёс, но развидеть в нём странное создание вряд ли возможно.

В начале февраля на сайте Reddit и в твиттере стал популярным снимок белого животного, который всерьёз запутал пользователей соцсетей. "Что с ним не так?" - написал реддитор 3Pelca в своём посте, набравшим больше 17 тысяч апвотов. На кадре на покрывале лежит четвероногий, разобраться в виде которого сразу не получится.

Специально для тех, кому сложно увидеть в зверьке собаку, люди из другого сабреддита и из твиттера внесли в изображение правки, которые должны изгнать телёнка-мутанта.

Но даже те люди, которые сами разобрались и разглядели на снимке пёселя, признаются: легче им от этого не стало. Ведь, кажется, фото заслуживает попадания в раздел с проклятыми картинками - то есть изображениями, которые вызывают неприятные ощущения.

А для тех, кому хочется ещё немного боли, есть фотожабы, на которых гарантированно не получится увидеть собаку.