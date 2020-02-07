Европейские ученые провели исследование, которое доказало, что люди, привыкшие поздно ложиться и спать до обеда, успешнее тех, кто рано засыпает и встает утром. В опросе социологов и психологов участвовали более 15 тысяч юношей и девушек с разными режимами дня, сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как рассказали представители Лондонской школы экономики, студенты, которые ложились поздно, прошли тест на интеллект успешнее жаворонков. Британцы отмечают, что возможность поздно ложиться - это своего рода "эволюционное преимущество".

"Наши далекие предки не могли позволить себе такую роскошь", - отметили исследователи.

Результаты эксперимента британцев подтвердили их коллеги из Льежского университета в Бельгии. В их работе говорится, что совы после 10 часов сна работают бодрее и продуктивнее жаворонков, а также сохраняют хорошую реакцию на протяжении всего дня.

"Предприниматели, которые ведут ночной образ жизни, лучше адаптируются к новому. Кроме того, у них более живой ум", - пишут бельгийцы.

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