Скоростное поедание вредной, но вкусной еды - популярное занятие в Америке. На традиционных соревнованиях по поеданию крылышек победила хрупкая девушка, которая за полчаса поглотила 501 крылышко "Баффало" и тем самым установила мировой рекорд, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru.

Конкурс по поеданию крыльев The Wing Bowl - 26-летняя традиция в Филадельфии, проходит незадолго до Суперкубка. На соревновании столкнулись десятки участников. Первый раунд длится 14 минут, после чего отсеиваются проигравшие участники, остальные проходят в следующий 14-минутный раунд, затем наступает заключительный двухминутный раунд для финалистов.

57-килограммовая чемпионка Молли Шайлер (Molly Schuyler) установила новый мировой рекорд, съев 501 крыло. Посмотреть, как будет побит рекорд 2015 года в 444 крыла, собрались более 20 000 человек. Шайлер заявила, что была настроена победить.

"Меня ничто не могло остановить", - сказала чемпионка.

За победу Молли получит автомобиль, 5 тысяч долларов и кубок. Это не первая победа женщины. Она также выигрывала в 2014 и 2016 годах. Вообще, Молли можно назвать едоком со стажем. Несмотря на хрупкое телосложение, она часто побеждает в конкурсах, где на время нужно есть вредную и жирную еду. Например, в августе 2012-го Шайлер стала первой женщиной, одержавшей победу в конкурсе Stellanator в Белвью, Небраска. В рамках конкурса Молли пришлось сразиться с сэндвичем из 6 котлет, 6 яиц, 6 кусков сыра, 6 кусков бекона; все это было приправлено жареным луком, салатом, томатами, огурчиками, майонезом и халапеньо.