Житель США Лони Картер (Loni Carter) продемонстрировал оригинальный способ успокоить плачущего ребенка: он записал крики своего сына и включил ему аудио, после чего мальчик затих. Издание The Sun, рассказавшее об инновации американца, назвало предложенный им способ гениальным.

В небольшом ролике шестимесячный ребенок перестает плакать, услышав сделанную его отцом аудиозапись. "Это ты, приятель. Вот как ты звучишь", - обращается к нему отец, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В комментариях не все пользователи посчитали изобретение Картера феноменальным. Пользователь с ником Salam предположил, что ребенок плачет из-за громкой музыки, а Risa отметила, что куда более действенным способом успокоить мальчика было бы просто взять его на руки.

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