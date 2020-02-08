Сон в неудобной позе вполне может стать причиной разных неприятностей, и маленькая героиня видеоролика наглядно это продемонстрировала, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

После долгой дрёмы ухо малышки сплющилось и стало выглядеть настолько причудливо, что мама не могла удержаться от хохота.

Впрочем, многие зрители не сумели разглядеть в видеоролике ничего особенно забавного и с прохладцей отнеслись к материнской истерике. Бедная девочка выглядит настолько несчастной (причём больше, кажется, из-за того, что над ней смеются), что люди пришли в негодование - родительнице нужно было помочь дочке, а не потешаться.

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