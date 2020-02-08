Поспав в неудачной позе, малышка расплющила себе ухо - ВИДЕО
Сон в неудобной позе вполне может стать причиной разных неприятностей, и маленькая героиня видеоролика наглядно это продемонстрировала, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
После долгой дрёмы ухо малышки сплющилось и стало выглядеть настолько причудливо, что мама не могла удержаться от хохота.
Впрочем, многие зрители не сумели разглядеть в видеоролике ничего особенно забавного и с прохладцей отнеслись к материнской истерике. Бедная девочка выглядит настолько несчастной (причём больше, кажется, из-за того, что над ней смеются), что люди пришли в негодование - родительнице нужно было помочь дочке, а не потешаться.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре