Многие из нас склонны жалеть себя и отказываться от борьбы из страха перед возможной неудачей. В этом, если коротко, заключается суть менталитета жертвы. Психолог Хенрик Эдберг рассказывает о трех важных шагах, которые помогают выйти из этого состояния и заменить его другим, более позитивным.

"Жалость к себе - наш злейший враг, и уступив ему, мы никогда не сможем сделать ничего мудрого в этой жизни", - написала Хелен Келлер, которая прожила полноценную, яркую жизнь, несмотря на то, что после тяжелой болезни в раннем детстве лишилась слуха и зрения, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Как вы реагируете, если что-то в вашей жизни идет не так, как вам хотелось бы? Ну, сначала, вероятно, появляется чувство, похожее на боль. Но что происходит потом, после этого? Что вы делаете после того, как эта первоначальная боль стихнет?

Думаете ли вы о себе как о жертве, как о человеке, у которого нет или почти нет сил и способности бороться. Вы соскальзываете обратно в знакомое состояние сознания, где есть место только горькой жалости к себе, и где вы чувствуете, что кто-то - или весь мир - против вас?

Я часто застревал в этом унизительном и разрушительном для самооценки образе мыслей. И я знаю, что время от времени это происходит со многими людьми. А с некоторыми, увы, гораздо чаще, чем с другими. Поэтому сегодня я хотел бы рассказать о трех важных шагах, которые помогают выйти из этого состояния и заменить его другим, более позитивным.

Шаг первый: осознать преимущества менталитета жертвы

Менталитет жертвы может быть довольно привлекательным в краткосрочной перспективе, поскольку он позволяет получить мгновенное психологическое вознаграждение. Вот некоторые его преимущества.

Внимание и сочувствие. Вы всегда можете вызвать добрые чувства у других людей, поскольку они беспокоятся о вас и пытаются помочь. Но это не может и не будет продолжаться бесконечно, поскольку люди попросту устают от вида чужого несчастья.

Нет необходимости рисковать. Когда вы чувствуете себя жертвой, как правило, вы склонны не предпринимать никаких действий. И поэтому вам не приходится подвергать себя риску, например, испытать горечь отказа или неудачи.

Нет нужды брать на себя ответственность. Брать на себя ответственность за собственную жизнь может быть весьма непростым делом. Ведь тогда придется принимать непростые решения, а это нередко бывает тяжело. В краткосрочной перспективе может показаться, что не брать на себя личную ответственность - гораздо более простой выбор.

Это дает чувство правоты. Когда вы ощущаете себя жертвой, то есть вы правы, а кто-то другой виноват, это может вызывать приятные ощущения.

По моему личному опыту, даже само по себе осознание преимуществ, которые можно извлечь из менталитета жертвы, облегчает выход из этого состояния. Когда вы воспринимаете все рационально, легче сказать "нет" своей слабости и выбрать другой путь.

Шаг второй: Спросите себя, какими могут быть долгосрочные последствия

Возможно, вышеперечисленные преимущества могут показаться довольно привлекательными. Но каковы долгосрочные последствия постоянной жалости к себе, которая, собственно, и определяет менталитет жертвы? Осознаете ли вы, что она не позволит вам достичь того, о чем вы мечтаете в жизни? Подумайте о том, как это повлияет на ваши отношения с самыми дорогими людьми, и наконец, с собственным "Я".

Будьте честными с собой и попытайтесь найти мотивацию для борьбы, представив себе, насколько разрушительно менталитет жертвы может отразиться на вашей жизни в течение ближайших 12 месяцев, а также следующих трех или пяти лет.

Шаг третий: замените менталитет жертвы чем-нибудь более подходящим

Чтобы не создавать вакуум там, где раньше часами можно было бродить среди собственных мыслей о том, как жесток окружающий мир и живущие в нем люди, вам нужно заменить негативные мыслительные стереотипы чем-то более полезным. Вот несколько примеров.

Благодарность. Сразу после того, как первоначальная боль ушла, или хотя бы стихла, вам больше не нужно придумывать себе новых страданий. Вместо этого, попробуйте испытать благодарность. Иногда я поступаю так, задавая себе вопрос, чтобы отстраниться немного от собственной ситуации и увидеть более взвешенную перспективу: "Много ли на свете людей, которым сейчас хуже, чем тебе?"

Учиться и действовать. После достижения состояния благодарности судьбе, мой разум становится более открытым и готовым для получения оптимистичного ответа на следующий вопрос. Обычно он представляет из себя что-то вроде этого: "какой урок я могу извлечь из произошедшего?"

Затем я продолжаю, и задаю следующий вопрос: "какой шаг, пусть маленький, я могу предпринять, чтобы двигаться в перед и выйти из этой сегодняшней ситуации?"

Спросите себя: "как я могу помочь другому человеку, прямо сейчас?" Сделайте это, проявив доброту, выслушав кого-то. А может быть, вам удастся оказать кому-то практическую помощь. Поступив таким образом, вы почувствуете себя сильнее. Если однажды вы сумеете сделать другого человека чуть более счастливым, жизнь в этот день покажется гораздо более приемлемой.

Прощение. Мне на самом деле очень нравится эта цитата из Кэтрин Пондер, посвященная прощению: "До тех пор, пока вы обижаетесь на другого, вы связаны с этим человеком или со своим состоянием эмоциональными узами, которые прочнее стали. Единственный способ расторгнуть эту связь и освободиться - прощение".

Не нужно прощать кого-то просто потому, что это "необходимо сделать". Нет никакого смысла пытаться совершить акт прощения, чтобы самим стать лучше. Вы можете сделать это только для самих себя. Для вашего собственного благополучия и свободы.

Избавьтесь от этих бесконечных страданий и посвятите свое ограниченное время и силы вещам, которые сделают вас счастливее.