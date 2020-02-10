Кажется, создание культового произведения, которое переживет века - это мечта любого актера, художника, писателя или творца. Но иногда эта мечта в действительности оборачивается кошмаром, который преследует творческие личности на протяжении всей оставшейся карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

1. Владимир Набоков хотел сжечь свой роман "Лолита".

Набоков пять лет писал роман, а когда работа над ним была почти закончена, он положил рукопись в коробку и поджег ее у себя на заднем дворе.

К счастью, его жена Вера вовремя увидела полыхающее пламя и сумела достать из огня бо́льшую часть рукописи. Еще к большему счастью, ей удалось убедить его закончить это ненавистное творение.

2. Aлан Милн жаловался, что Винни-Пух погубил его творческое наследие.

Милн, написавший 25 пьес, 7 романов и несколько нехудожественных произведений, стремился прославиться как серьезный писатель. Но вместо этого стал известным благодаря блестящим рассказам для детей.

Он настолько возненавидел Винни, что попытался убить его во второй (и последней) книге.

3. Прочитав несколько бульварных романов, Эдгар Берроуз понял, что вполне может написать что-то настолько же плохое.

В результате, появился его роман "Тарзан". За первой книгой последовали другие истории о приключениях этого нетленного героя. Обыкновенная халтурка превратилась в символ американской масскультуры.

4. Артур Конан Дойл считал "халтурой" свои рассказы о Шерлоке Холмсе. Для него сочинять такие истории было скучным, хотя и доходным делом.

Он считал написание исторических произведений своей настоящей работой, а "Шерлок Холмс" лишь помогал ему оплачивать счета.

Писатель однажды попытался даже убить Холмса, но поддался давлению поклонников и оживил своего героя. Вскоре после этого он настолько устал от непревзойденного детектива, что окончательно перестал писать рассказы о нем.

5. Вергилий ненавидел свою эпическую поэму "Энеида", которую он писал 11 лет.

Поэма "Энеида" - ода величеству Рима, она считается одним из величайших письменных произведений человечества. Умирая, Вергилий попросил сжечь почти готовое творение.

Но император Август воспрепятствовал этому, ведь он считал себя потомком Энея, легендарного предка основателей Рима.

6. Вокалист рок-группы "Led Zeppelin" Роберт Плант не приемлет одержимость песней "Лестница на небеса".

Плант считал, что песня не так уж и хороша по сравнению с другими их шлягерами, и к концу 70-х годов он был сыт по горло исполнением этой песни.

Такая глубокая неприязнь была препятствием на пути к воссоединению группы на протяжении десятилетий, потому что он просто не хотел исполнять эту песню каждый вечер.

7. Для продюсера Джозефа Барбера мультипликационный сериал "Скуби-Ду" был глупым и однообразным.

Какой интерес могла представлять кучка подростков, гуляющих с "большой тупой собакой", и все эпизоды были повторениями одного и того же сюжета, считал он.

Но каналы продолжали заказывать все больше и больше серий "Скуби-Ду" (он не мог понять, почему), поэтому его студия "штамповала" серии одну за одной.

8. Шон Коннери презрительно относился к роли Джеймса Бонда.

Как он когда-то сказал: "Я всегда ненавидел этого чертового Джеймса Бонда. Готов был убить его". Ему так опостылела эта роль, что он отдал свой гонорар за "последнего" Бонда на благотворительность. Но потом с помощью еще бо́льшего гонорара удалось соблазнить его сыграть агента 007 еще два раза.

Наконец, ему стало совсем невмоготу играть этого персонажа, и он распрощался с ним навсегда.

9. Роберт Паттинсон, как это ни странно, терпеть не может фильм "Сумерки" и своего персонажа в этом фильме.

Чем больше он читал сценарий, тем больше он ненавидел Эдварда Каллена, поэтому он решил сыграть его, как маниакально-депрессивного психа, который ненавидит себя.

И он полагал, что с Беллой "определенно что-то не так", если она влюблена в Эдварда, который так смахивает на серийного убийцу.