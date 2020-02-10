Целенаправленное социальное взаимодействие поможет улучшить физическое состояние и поможет предотвратить эмоциональное выгорание.

Одиночество - проблема, в общем, не новая, а в современном мире к тому же и достаточно актуальная. Исследования 2018 г. показали, что люди различных возрастных групп и уровня достатка испытывают социальную общественную разобщенность, а из них более 2/3 взрослых жалуются, что испытывают средний либо высокий уровень одиночества. Другие же исследования доказали, что одиночество имеет такие же побочные эффекты, как выкуривание 15 сигарет ежедневно, отсутствие физической активности и атмосферное загрязнение. К тому же, присутствует риск чрезмерного утомления и даже истощения. Стресс на работе и в межличностных взаимоотношениях может привести к неврастении, которая в свою очередь выражается в раздражительности, отсутствии мотивации, и, наконец, депрессии. "А как же социальные сети?" - спросите вы. Не поверите, но они не станут незаменимыми помощниками на пути обеспечения полноценного и удовлетворительного функционирования в социуме. Но не стоит отчаиваться, можно найти баланс между полноценным социальным взаимодействием и стратегическое отсутствие такового.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, Джеффри Холл, исследователь и профессор исследований в области коммуникации в Университете Канзаса, обозвал явление, при котором разнообразие повседневных взаимодействий улучшает самочувствие, "социальная диета". Чтобы "социальная диета" была полностью сбалансирована, необходимо "кушать" все, но понемногу: тесное взаимодействие, поверхностная болтовня и время для уединения, - все должно присутствовать в ежедневном рационе.

Изучая повседневные социальные взаимодействия почти 400 участников по всей стране, Холл и соавторы обнаружили, что люди, которые чаще всего общаются с близкими друзьями и семьей, менее одиноки. Люди с более высоким чувством комфорта и удовлетворенности от жизни общались с большим количеством людей. Но время, проведенное в одиночестве, также оказалось немаловажным.

Холл утверждает, что здоровая социальная диета для разных людей должна быть разная, и поэтому универсального рецепта здоровья для всех одинакового быть не может. Например, человек, только что переехавший в новый город и не имеющий множества глубоких, близких связей, должен быть более избирательным в отношении тех, с кем он взаимодействует. Возможно, ему стоит сходить в клуб, чтобы познакомиться с новыми людьми, или выделить конкретное время для телефонных звонков с друзьями из дома. А вот кто-то иной, у которого связь с корнями сильна, может не напрягаться так сильно и использовать уже имеющиеся связи для удовлетворения своих потребностей. Но вот несколько общих принципов, соблюдая которые, большинство сможет придерживаться "здорового" социального образа жизни, полезного для психического здоровья.

Разнообразие

Социальные отношения, как и здоровое питание, нуждается в балансе. Заполните свой график общением с коллегами, близкими друзьями и знакомыми, с которыми изредка пересекаетесь в тренажерном зале, и обязательно отделите время для себя любимого. Холл рекомендует не класть все яйца в один социальный пакет, а ежедневно стараться пообщаться и с любимым другом или членами семьи, беззаботно поболтать с соседом или коллегой и немного поразмышлять в одиночестве.

По словам Эмилианы Саймон-Томас, научного директора огромного научного центра в Калифорнийском университете в Беркли, который, кстати, не имеет никакого отношения к изысканиям Холла, важно также поддерживать разнообразие в типах людей, с которыми вы взаимодействуете. "Вступление в диалог с разнообразными типами личностей может принести огромную пользу в смысле приобретения новых знаний, опыта и взглядов на жизнь", - сказала она. "Наличие разнообразных представлений о социальных связях очень ценно для личностного и коллективного прогресса, особенно если допустить, что люди должны продуктивно сотрудничать".

Качество

Согласно исследованиям Холла, те, у кого была самая здоровая социальная диета, в целом и общались более содержательно. "Значимым" может быть что угодно: начиная с задушевной беседы, заканчивая дружеским подтруниванием. По словам Холла, в этом смысле самым взаимовыгодным является общение с самыми близкими людьми: беседы в семье и с друзьями позволяют избежать одиночества обоим участникам разговора. Тем не менее, не обязательно постоянно вести эти разговоры. "Ведь не каждый прием пищи должно составлять плотное, тяжелое блюдо", - сказал Холл. "И даже можно предположить, что если бы каждое общение было насыщенным, то оно было бы слишком изматывающим".

Тот факт, что социальная "еда" - это скорее перекус, не означает, что она не обогащает вас питательными веществами. Заводите светскую беседу с незнакомцами и малознакомыми - и будет вам счастье ощущения связи с сообществом с минимальными затратами. В тоже время Саймон-Томаса считает, что даже простого понимающего взгляда может быть достаточно для поддержания коммуникации. "Даже слабая улыбка и нежный взгляд поддержки может подпитать такую простейшую вещь, как доверие", - сказала она. "В конце концов, ведь это не будет стоит особых усилий".

Истощение

Согласитесь, что общение - занятие трудоемкое, особенно в некоторых случаях. Имеется даже исследование, в ходе которого обнаружилось, что люди намеренно стремятся избегать ситуаций, в которых от них может потребоваться выражать свои чувства, потому что это потребует эмоциональных "затрат и вложений". А поскольку запас эмоциональных "ископаемых" ограничен, поэтому расход должен быть экономным. "Самая эффективная социальная система та, в которой каждый ощущает невероятную глубину связей, но при этом расход энергии должен быть минимальным". На практике это означает проводить как можно больше времени с людьми, подпитывающими ваш дух, и поменьше - с людьми, забирающими энергию.

У каждого есть знакомый "энергетический вампир", человек, после общения с которым вы чувствуете себя как после плотного общения с бетономешалкой. Однако если придерживаться рекомендаций и сознательно подбирать себе окружение, то ваш рацион обогатится "питательными" веществами, а "вредные" продукты будут исключены.

Уединение

Холл пока еще не определился с количеством времени, необходимым для частичной изоляции, но он точно уверен в том, что это должно быть время, когда хочется побыть одному, а не когда вы вынуждены скучать в одиночестве. Если человек может сказать о себе, что он не одинок, просто сейчас ему не хочется ни с кем быть, то это то, что нужно. Проблемы начинаются, когда временное одиночество перетекает в хроническое состояние и когда тоска по общению вынуждает общаться с кем угодно. В этом случае придется напрячься и потратить некие усилия, чтобы укрепить существующие или завести новые "качественные" связи. "Каждый раз, когда вы всем своим видом и поступками утверждаете: "У меня есть друзья, и это прекрасно", - вы таким образом проявляете заботу прежде всего о своем здоровье", утверждают специалисты.