Конечно же, каждый понимает искусство по-своему. Истинные знатоки и ценители разбираются в художественных творениях так тонко, как далеко не каждый из нас. Но дело в том, что некоторые произведения искусства - это изначально откровенный мусор, и чтобы понять это, не надо даже заканчивать художественную академию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, иногда за этот мусор налогоплательщики или меценаты платят деньги из своего кармана, и к тому же, помещают эти сомнительные творения обычно в многолюдных местах, где абсолютно всем приходится их терпеть. Например:

Памятник Джеку Перселлу

Эта достопримечательность Оттавы выглядит как гигантские приспособления для опускания пасхальных яиц в кипящую воду с пищевым красителем, хотя по задумке автора она должна была выглядеть как ракетки для бадминтона и служить памятником легендарному игроку Джеку Перселлу. Единственная проблема в том, что Джек Перселл был из Гельфа, а его однофамилец из Оттавы не имел никакого отношения к воланчикам и ракеткам, на общественных началах он ремонтировал хоккейные клюшки детям в 1950-х и 60-х годах. В Оттаве есть парк, который носит его имя, там теперь и стоят эти несуразные ракетки (их еще не переделали на клюшки), которые обошлись канадским налогоплательщикам в $45,000.

Египетская Нифертити

Расстроенные отказом Германии вернуть бюст всемирно известной царицы Нефертити, египетские власти решили соорудить собственную гигантскую копию и установить ее возле автострады.

Все вышло не так, как планировалось, и статую пришлось демонтировать после возмущения общественности. В основном потому, что новая версия выглядела не столько похожей на царицу, сколько на ту, с кем лишь Франкенштейн, возможно, захотел бы пойти на свидание.

Загорающий

Стремясь привить художественный вкус жителям Лонг-Айленда, местные власти выделили на скульптуру "Загорающий" (которая была тут же неофициально переименована местными жителями в "Гамби" - придурковатый и плохо одетый человек) $515,000.

По крайней мере, это привело к принятию законопроекта, запрещающему установку нежелательных художественных работ в Нью-Йорке. Новый закон предполагает учитывать общественное мнение при выделении денег на подобные проекты в будущем.

Памятник Иоанну Павлу II

Памятник скульптора Оливьеро Райнальди любимому Папе Иоанну Павлу II был подвергнут широкой критике. Памятник напоминал людям дуче Муссолини, пустой скворечник (или холодильник), а также бетонное строение, внутри которого разорвалась бомба, в результате чего образовалась огромная полость. Райнальди парировал нападки тем, что его замысел не понят - он изобразил папу римского распахивающим полы своего одеяния, что символизировало его открытость и готовность принять и защитить любого человека. Скульптор был вынужден переделать статую, хотя даже после этого, по мнению многих, она не стала выглядеть лучше.

Памятник сове

Этот памятник сове в Австралии стоимостью $400,000 похож на кое-что еще.

Статуя хищной птицы, которую скульптор задумал изобразить в виде духа-хранителя, с 2011 года удивляет местных и туристов, приезжающих в страну наоборот. И дело не в возмутительной стоимости, а в том, что сзади (хотя и спереди тоже) он больше похож на пернатый фаллос.

Квази

Квази - человек-рука (рука-человек) терроризирует жителей Крайстчерча в Новой Зеландии. Это нелепое создание, смотрящее вниз с крыши, смущает многих своим присутствием в городе.

"Квази", страшный страж, который стоил городу кучу денег налогоплательщиков ($164,555), возможно поможет сэкономить им миллионы в долгосрочной перспективе на профилактике преступности. Особенно, если они оснастят его громкоговорителем, из которого будет раздаваться леденящее душу "Эй, злодей, не нужна ли тебе РУКА ПОМОЩИ?"

Путешествующий свет

Это синее кольцо не любят в Калгари. Как говорят канадцы: "Отвали ваятелю изрядный куш ($470,000), дай ему волю, и получишь такую вот фигню". Именно это и произошло в Калгари, где скульптурное кольцо под названием "Путешествующий свет" (Traveling Light) была представлена на суд публики и вызвала насмешки. Даже мэр назвал кольцо "ужасным".

Хотя наверняка малыши не могут не завизжать от восторга при виде гигантского (18 метров) кольца-прорезывателя для зубов.