Фигура из настольной игры викингов была обнаружена во время раскопок на английском острове Линдисфарн. Об этом сообщается на сайте организации DigVentures, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фигура изготовлена из ярко-синего стекла и украшена белыми завитками, при этом она увенчана кольцом из пяти белых шариков, которое напоминает корону. По предположению ученых, элемент может быть фигурой короля.

Элемент был обнаружен в ходе раскопок расположенного на острове раннесредневекового монастыря, который был разорен викингами в 793 году нашей эры.