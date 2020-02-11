Фильм-ремейк "Король Лев" стал не только кассовым, но и причиной, из-за которой у калифорнийской школы потребовали выплату для студии Disney в размере... 250 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

15 ноября прошедшего года в начальной школе Эмерсон провели специальный показ "Короля Льва" для взрослых и детей. Развлекательное мероприятие, на котором не забывали угощать пиццей, было направлено на сбор денег для нужд школы. Чтобы оказаться на вечеринке, нужно было заплатить 15 долларов, тех же, у кого таких денег не было, пускали бесплатно.

Лори Дросте - член местного городского совета - утверждает, что копию фильма приобрёл один из родителей. И обязательную лицензию собирались купить тоже, но администрация не смогла определиться с ответом на вопрос: покупать лицензию на один раз или на целый год?

Как итог - в конце января представляющее Disney агентство Movie Licensing USA направило жалобу родительскому комитету школы. И жалоба имеет под собой вес - лицензии никто не отменял. Но и на Disney уже начали коситься: фильм собрал в прокате 1,6 миллиарда долларов, так ли нужны эти 250 долларов сверху?

Комитет собрал нужную сумму тем же вечером, хотя для них она стала немаленькой. Не обошлось и без дополнительного тычка в сторону студии: "Disney платит налоги на собственность (в Калифорнии) в таком же количестве, что и в 1978-м году. Что для них означает экономию в миллионы долларов. Из-за этой поправки наши школы недополучают финансирование. Из одной из лучших американских систем образования в семидесятые мы превратились в одну из худших".

А уже 6 февраля генеральный директор Disney Боб Айгер извинился в своём Twitter-аккаунте: "Наша компания просит прощения у начальной школы Эмерсон, и я лично внесу пожертвование в их иницативу по сбору средств".