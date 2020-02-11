Мужчина, слишком близко познакомившийся с верблюдом, не только не обрадовался этому факту, но и впал в самую настоящую истерику.

Стоит отметить, что животное жаждало от своего нового друга не столько любви и внимания, сколько угощения, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Сунув голову в машину, голодный верблюд принялся активно выпрашивать что-нибудь вкусненькое, но пассажир, видимо, не слишком симпатизирует животным - он принялся отбиваться, издавая при этом отчаянные вопли. Неудивительно, что многие зрители посчитали видеоролик уморительным, несмотря на все страдания главного героя.

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