Мужчины рассказали, что их раздражает в женщинах
Мужчины рассказали в Сети, какие качества и особенности женщин невыносимо их раздражают. Оказалось, у сильной половины есть целый список "бесячих" женских свойств, которые заставляют их бежать от дам в обратном направлении.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Командирский тон
Синдром старшей сестры или учительские привычки женщин особенно раздражает мужчин. Постоянные наставления, высказанные в командирском тоне, вряд ли понравятся мужчине. По их словам, добиться какого-то результата можно лишь женскими хитростями: свои пожелания чаще всего женщинам следует высказывать мягко и ненавязчиво.
"Денежный" интерес
Когда на первом свидании, девушка спрашивает о марке машины своего ухажера, ему скорее всего больше не захочется за ней ухаживать. Мужчин вообще, оказывается, бесят всякие разговоры про деньги. А женская позиция "ты мне должен" отталкивает очень многих.
"Все хорошо"
Если вы делаете вид, что не обиделись, и на вопросы мужчины недовольно отвечаете "все нормально". Он решает просто больше не возвращаться к этому вопросу. Потом выясняется, что у вас вовсе не все нормально. Ну а потом выясняется, что мужчина взбешен и раздражен.
Болтливость и молчаливость
Непрекращающаяся женская болтовня о туфлях, подругах или о туфлях подруг крайне раздражает мужчин. Считается, что в день мужчина произносит вдвое меньше слов, чем среднестатистическая женщина.
При этом излишняя скромная молчаливость также бесит мужчин. Невозможность поддержать разговор ставит их в неловкое положение. Хотя возможно, дело просто в отсутствии общих тем.
Намекать нельзя, помиловать
Привычка говорить намеками вполне логично раздражает мужчин, ведь они попросту эти намеки не понимают. Только в редких случаях ваши попытки донести истину могут сработать.
"Мужики козлы"
Постоянные разговоры о том, что "все мужики козлы" и "им всем только одно и нужно", оказывается, раздражают сильную половину человечества, даже если вы не имеете ввиду конкретно вашего мужчину.
Ребенок ты или женщина
Женская привычка разговаривать детским голосом и коверкать слова, топать ножкой или обиженно "надувать" губки чаще всего бесит мужчину. Если вы привыкли применять это "оружие" слишком часто, он просто решит, что вы немного не в себе.
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