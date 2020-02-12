Стюардесса назвала еду, непригодную для потребления на борту самолета. Ее слова приводит The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, член Ассоциации бортпроводников Шани Перальта (Shanie Peralta) порекомендовала не брать с собой продукты, источающие сильный запах, в частности, рыбу, яйца или чеснок. Запах от такой пищи, по словам стюардессы, моментально распространяется по всему салону самолета и мешает другим пассажирам наслаждаться полетом.

Помимо этого Перальта посоветовала избегать еды, которая может испачкать соседей или салон лайнера: например, печенье, чипсы, супы. Она также отметила, что вместо того, чтобы самостоятельно открывать напитки, лучше дождаться помощи бортпроводников.

В тот же список стюардесса добавила продукты, способные вызвать аллергию, и алкогольные напитки.