В Сети уже не первый год ходит один прием, который поможет спастись от грабителей, если они появятся пока вы снимаете деньги с банкомата, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Сообщается, что нужно просто ввести пин-код от своей карты наоборот, то есть если нужная комбинация - 7654, то вводить нужно "4567". В этом случае система должна подать в полицию сигнал тревоги, но деньги не выдаст.

При этом говорят даже, что эта функция есть в каждом банкомате, но мало кто о ней знает.

Однако, с этим лайфхаком все не так просто.

Оказывается, запуск "тревожной кнопки" действительно предполагался. Но было это еще в 90-х годах в США, когда некий Джозеф Зингер подал патент на внедрение системы, которая среагирует на ввод пин-кода в обратном порядке и защитит клиентов в случае нападения.

Однако внедрение системы в каждый банкомат оказалось слишком дорогим и идею забросили, но слухи о ней ушли в массы и превратились в "реальный прием". На самом же деле, автомат просто попросит вас ввести верную комбинацию, а ждать сотрудников правопорядка будет просто бессмыссленно.