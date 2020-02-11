Международная группа ученых из Великобритании, Бразилии и Новой Зеландии выяснила, что одной из главных причин массового вымирания насекомых является Эль-Ниньо (Южная осцилляция). Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно результатам исследования, Эль-Ниньо, или естественное колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана оказывает значительное влияние на продолжительные засухи и лесные пожары по всей планете. В сочетании с нарушением экосистем Амазонии, вызванным человеческой деятельностью, в том числе вырубкой лесов, это привело к снижению численности одних только навозных жуков в регионе более чем в два раза.

В период с 2010 по 2017 год ученые насчитали более 14 000 навозных жуков 98 видов на 30 лесных участках в бразильском штате Пара, в Амазонии. Они также оценили, сколько навоза было переработано насекомыми, и как много семян было ими рассеянно. В 2010 специалисты нашли на участках 8 000 жуков, однако в 2016 их количество упало до 3700 особей, а в 2017 году - до 2600.

Навозные жуки являются ключевыми насекомыми для распространения питательных веществ и семян, и они являются важными животными-индикаторами, которые используются для оценки общего состояния экосистемы. Исчезновение насекомых также может служить косвенным признаком массовой гибели млекопитающих, от отходов жизнедеятельности которых зависят жуки.