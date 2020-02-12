Сегодня, 12 февраля, Луна находится в фазе "убывающая Луна". Это 19-й лунный день в лунном календаре, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Луна находится в знаке зодиака Дева.

В этот день лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное.

Негативным моментом является обостряющаяся сложность в принятии решений.

Принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время.

Критический день. В идеале - оставаться дома и не посещать людных мест. Самый неблагоприятный день для заключения партнерских соглашений.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым нужно экономить

Гороскоп на сегодня: Телец

Худшие кошмары - уже позади. Но вам нужно быть экономными и не тратить деньги зря. Позаботьтесь о запасах на "черный день".

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Ваш финансовый ресурс - до сих пор ограничен. Внимательно присмотритесь к своим коллегам и партнерам по бизнесу, возможно, именно из-за них вы тратите больше. Пришло время стать финансово грамотным.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Вы все делаете правильно со средствами. Но стоит не прятать деньги под подушкой, а подумать, в какой банк лучше их положить. Остерегайтесь обманчивых предложений в данный момент.