В прибрежных водах американского острова Сингер, штат Флорида, разъяренная акула-молот убила гуаса, также известного как тигровый малоглазый групер, на глазах у фотографа-натуралиста Майкла Патрика О'Нилла (Michael Patrick O'Neill). Видео с нападением опубликовано на сайте телестанции WPTV-TV.

В субботу, 8 февраля, Патрик О'Нилл запустил с морского судна дрон и стал свидетелем ежегодной миграции черноперых акул. Вскоре он заметил крупную акулу-молота. "Я чувствовал, что сейчас произойдет нечто захватывающее", - вспоминает фотограф. Интуиция его не подвела: неожиданно хищник устремился к гуасу, который всплыл на поверхность воды, и схватил его. Патрик О'Нилл отметил, что эти рыбы обитают на дне океана, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Фотограф предположил, что до нападения акулы гуаса случайно выловили рыбаки, после чего выпустили на волю. По его версии, они вытянули улов слишком быстро, и у рыбы раздулся желудок. В результате она всплыла на поверхность и стала легкой добычей для подводных хищников. Мужчина пояснил, что отлов гуаса на территории Флориды запрещен законом.

Он рассказал, что акула-молот неоднократно кидалась на гуаса и в конечном счете убила его. Но из-за своего небольшого рта и грубой чешуи жертвы хищник не смог съесть улов. "Эта акула нуждалась в помощи сородича", - заявил Патрик О'Нилл. Он также подчеркнул, что записывал нападение акулы на протяжении получаса. "Думаю, кадры получились уникальными", - подытожил он.

Гуаса, или тигровый малоглазый групер - крупная морская рыба из семейства каменных окуней. Как правило, представители этого вида живут среди коралловых и иных рифов на глубинах от 5 до 50 метров. Взрослые особи достигают 2,5 метра в длину и весят около 180 килограммов. Встречаются гуасы весом до 455 килограммов.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.