Многие люди, отправляясь в путешествие, прихватывают с собой палку для селфи, чтобы фотографироваться на память, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Но если вы вдруг забыли этот важный для вас предмет, то не расстраивайтесь, ведь полезную палку в определённых ситуациях может заменить ваш собственный чемодан.

Именно это и доказал остроумец, который с помощью нескольких резинок прикрепил смартфон к выдвижной чемоданной ручке, в результате получив импровизированную палку для селфи и сфотографировавшись.

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