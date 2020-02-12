https://news.day.az/unusual/1202443.html Ручка чемодана вполне может превратиться в палку для селфи - ВИДЕО
Ручка чемодана вполне может превратиться в палку для селфи - ВИДЕО
Многие люди, отправляясь в путешествие, прихватывают с собой палку для селфи, чтобы фотографироваться на память, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Но если вы вдруг забыли этот важный для вас предмет, то не расстраивайтесь, ведь полезную палку в определённых ситуациях может заменить ваш собственный чемодан.
Именно это и доказал остроумец, который с помощью нескольких резинок прикрепил смартфон к выдвижной чемоданной ручке, в результате получив импровизированную палку для селфи и сфотографировавшись.
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