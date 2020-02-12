Какие звуки вы услышите, если бросите кусок льда в ледяную скважину большой глубины? Герой видео решил это узнать и устроил своим броском межгалактическую битву, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Звёздные войны отдыхают!

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