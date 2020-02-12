https://news.day.az/unusual/1202453.html Как звучит кусок льда, брошенный в 450-метровую ледяную скважину - ВИДЕО
Как звучит кусок льда, брошенный в 450-метровую ледяную скважину - ВИДЕО
Какие звуки вы услышите, если бросите кусок льда в ледяную скважину большой глубины? Герой видео решил это узнать и устроил своим броском межгалактическую битву, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Звёздные войны отдыхают!
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