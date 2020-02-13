Сегодня гороскоп едва ли позволит вам усидеть дома - одна только мысль о том, чтобы провести день в четырех стенах, способна будет вызвать в вашей душе бунт. Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости. День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Главное, старайтесь не акцентироваться на досадных мелочах и следите за языком, чтобы случайно не сказать то, о чем потом можете пожалеть.

Овен

Сегодня ситуация может поставить Овна перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Овна; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Овну придется забыть о других вариантах, поэтому звезды гороскопа призывают его тщательно взвесить все "за" и "против". Впрочем, правило успешного выбора сегодня простое: сердце подскажет Овну, что делать, а ум - чего не делать.

Телец

Сегодня у Тельца ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть его в одну сторону, а логика и факты - совершенно в другую. Если такое сегодня произойдет, звезды гороскопа советуют Тельцу не торопиться: скорее всего, чтобы он ни выбрал, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Телец не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

Близнецы

Сегодня день предоставляет Близнецам хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Близнецы смогут завязать новые знакомства! День наделяет их коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня обязательно выбраться в свет - посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Близнецы сегодня сумеют показать себя во всей красе.

Рак

Сегодня Рак не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды гороскопа советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Раку сегодня вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Лев

Сегодня лучше всего Лев будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, сегодня Льву требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета - все это сегодня обострит чувства Льва, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить "здесь и сейчас".

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев сегодня свою инертность, Дева не пожалеет - она имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Сегодня Деве следует помнить о том, что хороший день - это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Весы

Сегодня есть вероятность того, что отношения Весов подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Весы захотят обойти острые углы, им придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды гороскопа предупреждают Весы о том, что как бы им сегодня ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат их огорчит.

Скорпион

Сегодня Скорпиону стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих он может узнать что-то интересное для себя - к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды гороскопа говорят о том, что сегодня Скорпиону не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь - именно они помогут ему преуспеть. Другими словами, сегодня ключ к успеху Скорпиона - это не столько его личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Стрелец

Сегодня Стрелец может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно сегодня у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Стрелец сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Стрелец способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды гороскопа предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими - если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа предоставляют Козерогу хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные сегодня Козерогом, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Козерогу не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой - а вдруг его осенит гениальная мысль?

Водолей

Сегодня Водолею просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от него новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды гороскопа советуют Водолею сегодня не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства - все это просто жизненно необходимо ему. Возможно, Водолею сегодня захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Рыбы

Сегодня у Рыб могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими им будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Рыб и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Рыбам стоит сегодня проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: "Кто виноват?" и "Что делать?".