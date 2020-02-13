Разработка роботов, которые могут взять на себя человеческие задачи и выполнять их так же деликатно, как и сами люди, - давняя мечта инженеров, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ученые из Корейского института машиностроения и материалов (Korea Institute of Machinery and Materials) приблизились к реализации этой задумки. Они сконструировали самую сильную в мире роботизированную руку, которая способна управляться с предметами, превышающими её вес в три раза. Однако она же может выполнять задачи, которые требуют деликатности, например, играть на пианино или подавать стакан воды.

Роботизированная рука была сконструирована по образу и подобию человеческой (с точки зрения размеров и функций), однако у аналога всего четыре пальца.

Блок управления, встроенный в ладонь, приводит в действие 12 двигателей и управляет движением каждого пальца. 16 суставов делают руку довольно маневренной: пальцы могут двигаться независимо друг от друга, а сама роботизированная конечность способна захватывать предметы весом более трех килограммов. При этом само устройство весит всего один килограмм.

Как отмечают разработчики, рука имеет "самую большую в мире хватательную силу в сравнении с собственным весом". Кроме того, она легче и сильнее уже имеющихся на рынке аналогов.

Но её особенности на этом не заканчиваются. Команда инженеров также оснастила роботизированную руку датчиками силы и тактильными сенсорами, подобными тем, что имеются под кожей человека.

Их размер менее 15 миллиметров, а вес не достигает и пяти граммов. Устройства расположены на кончиках пальцев, в самих пальцах и в кисти руки. Такая комплектация позволяет устройству измерять и регулировать силу нажатия на предметы. Теперь роботизированная рука может без труда и последствий налить в стакан воды, разрезать ножницами бумагу, поднять яйцо и даже сыграть мелодию на пианино.

"Роботизированная рука была разработана для обращения с различными предметами, включая объекты, встречающиеся нам в повседневной жизни. Она должна имитировать деликатные движения человеческой руки, - заключает первый разработчик Хюнмин До (Hyunmin Do. - Она также будет использоваться в качестве исследовательской платформы для изучения алгоритма захвата и манипуляционного интеллекта (искусственного интеллекта, который управляет этим процессом - прим. ред.)".