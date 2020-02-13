Самый ценный экспонат с "Титаника" выставили в Музее "Титаника" в американском городе Брэнсон.

Скрипка стоимостью около 1,7 миллиона долларов станет самым дорогим предметом в истории экспозиции, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Инструмент находился на теле Уоллеса Хартли - руководителя инструментального оркестра - до самой смерти ее владельца. Хартли и его музыканты прославились тем, что продолжали играть на тонущем судне, даже когда поняли, что у них не осталось шансов выжить. Как подчеркнул Эндрю Олдридж из британского аукционного дома, "... это все, что осталось от восьми музыкантов, которые отдали свои жизни, чтобы утешить и успокоить спасающихся пассажиров".

Скрипку Хартли подарила его невеста незадолго до трагедии. Тело мужчины было обнаружено спустя две недели после крушения. Вместе с музыкантом спасатели нашли и инструмент, который он привязал к себе.