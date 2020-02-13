Ученые Финского музея естественной истории раскрыли, что полмиллиона видов насекомых находится на грани исчезновения из-за деятельности людей. Их вымирание представляет собой глобальную катастрофу для человечества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Многие исследователи считают, что сокращение численности животных и растений в последние 200 лет является шестым массовым вымиранием в истории Земли за полмиллиарда лет. К основным факторам биосферной катастрофы относят деградацию сред обитания, загрязняющие вещества (инсектициды) и инвазивные виды. Более чем две тысячи видов насекомых составляют часть рациона питания человека, что также представляет собой угрозу для их численности. Еще одной причиной вымирания является изменение климата.

Насекомые играют важную роль в опылении растений, круговороте питательных веществ и борьбе с вредителями. Ряд ученых оценил эти "экосистемные услуги" в 57 миллиардов долларов только в США. В глобальном масштабе сельскохозяйственные культуры, требующие опыления, имеют экономическую ценность не менее 235-577 миллиардов долларов в год. Специалисты связывают резкое сокращение численности птиц в Европе и Соединенных Штатах с коллапсом популяций насекомых, уничтоженных использованием пестицидов.

Согласно оценкам, количество видов насекомых достигает примерно 5,5 миллиона. При этом только пятая часть была идентифицирована и названа. 5-10 процентов всех видов насекомых вымерли с момента начала индустриальной эры около двухсот лет назад.