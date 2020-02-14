Чтобы не упустить большие возможности, которые открывает перед вами сегодняшний гороскоп, не откладывайте свои дела на потом. Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу. Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Именно сегодня как никогда актуальна фраза: "мое здоровье - в моих руках". Ваш настрой на выздоровление может творить чудеса, действуя лучше любого лекарства.

Овен

Гороскоп Овна обещает успех в делах, однако "виновной" в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Овна решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты сегодня могут оказаться Овну по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное - как.

Телец

Звезды гороскопа предупреждают Тельца о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Телец думал, уже решены, сегодня способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто сегодня Тельцу придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Близнецы

Если сегодня у Близнецов не все получится, то виноваты в этом будут исключительно они сами. День предвещает им хорошие возможности, однако Близнецы могут не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Близнецы сегодня способны наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершали. Чтобы день оказался продуктивным, Близнецам не следует расслабляться. Залог их успеха - внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Рак

Рак будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно - и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ему не откладывать разговор на другой день. Сегодня Рак сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Лев

Льву будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Льва вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку - все эти обычные дела сегодня будут казаться Льву ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Льву сегодня как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Дева

Дева, скорее всего, будет полностью удовлетворена течением своих дел - события обещают развиваться так, как она и планировала. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, сегодня у Девы вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что она способна буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ней рядом.

Весы

Звезды гороскопа предупреждает Весы о том, что им может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Весы сегодня не признаются в своем невежестве, то рискуют наделать ошибок. Единственный правильный путь - советоваться с окружающими: в работе Весам сегодня будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте - назначить мудрого третейского судью.

Скорпион

Дела у Скорпиона обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Скорпиона будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Скорпиона приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Скорпион планировал крупный проект или ответственный разговор - сегодня самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: "Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!".

Стрелец

У Стрельца не лучший день для учебы, умственной работы и планирования - слишком много он может наделать ошибок. Если же Стрельцу все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.

Козерог

Козерогу практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих - они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Козерог будет пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Козерога сегодня будут выглядеть привлекательно, а слова - убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Водолей

День Водолею стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее - это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Водолею не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Водолей сегодня способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Рыбы

Сегодня - день, когда наибольший успех в любых делах Рыбам принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, они могут действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят им добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего сегодня Рыбам стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!