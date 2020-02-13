Видеокамера, установленная в жилище запечатлела кота, лишившего хозяйку массивного зеркала. Вместе с любопытным животным место преступления решили покинуть и другие питомцы девушки. Кот напугал хозяйку, разбив её любимое зеркало, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Виновник был один, но перестраховаться решили все.

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