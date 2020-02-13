У большинства современных детей в 7-8 лет уже есть iPhone, iPad или PlayStation (зачастую - самой последней модели). Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, какие игры увлекали детей до того, как настала эпоха Интернета. Поностальгируем вместе и вспомним самые популярные!

"Прятки"

Самая популярная дворовая игра, в которой может участвовать почти любое количество человек (минимум три). Выбирается водящий, он отворачивается и считает с закрытыми глазами до определенной цифры (например, до 100). В этот момент все остальные прячутся. Водящий заканчивает счет с громким выкриком последних цифр и словами: "Я иду искать! Кто не спрятался, я не виноват". Его задача - найти всех. Тот, кого находят первым, - проигравший: он будет водить в следующий раз.

"Салки"

"Догонялки", "латки", "квач" - все это одна и та же игра, суть которой - поймать одного из игроков и дотронуться до него рукой. Тот, кого догнали, становится новым ведущим и действует по той же схеме. За этой игрой дети могли проводить часами - с обеда и до глубокого вечера. Как правило, всегда оговаривалась территория, дальше которой забегать нельзя. Иногда выбирался "домик" - место, в которое можно добежать и передохнуть в ходе игры: здесь тот, кто водит, не может вас поймать.

"Вышибалы"

Травмоопасная, но тем не менее популярная дворовая игра, для которой нужен мячик. В ходе нее выбираются "вышибалы" - это два игрока, которые встают на разных сторонах друг напротив друга. Остальные игроки оказываются в центре площадки. Их задача - или увернуться от мяча, или поймать его и не уронить, а оставить в руках. Если тот, в кого летел мяч, заденет его или выпадет из рук, то это значит, что игрока вышибли, и он выходит из игры. Задача "вышибал" - устранить всех игроков: в таком случае они выходят победителями.

"Резиночка"

Раньше девочки не записывали видео в Tik-Tok, а играли в резиночку. Она была 3-4 метров и натягивалась между двумя игроками. Третий должен был через нее перепрыгнуть максимальное количество раз. У игры было несколько вариаций: резиночку натягивали на уровне щиколоток, колен, бедер и даже талии. Кто был более гибким и ловким, тот и побеждал!