Две девушки, учащиеся в школе Уотербери (Коннектикут, США), решили весело провести время, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Однако, как это часто бывает в жизни, игра до добра не довела, особенно если учесть, что на юных незнакомках были очки виртуальной реальности.

Уж неизвестно, куда именно надо было бежать соревнующимся школьницам, но одна из них далеко не убежала, со всего размаху врезавшись в стену.

Многие зрители отметили, что видеоролик относится к разряду тех, после которых долго думаешь: а чего вообще хотели добиться главные героини?

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