Заметив жутковатое существо, ползающее по внутренней стороне окна машины, Томми Хортман решил, что чудесным образом перенёсся в фантастический фильм, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Создание, которое автомобилист описал как "лобстера, переодетого пауком", и впрямь выглядело причудливо, однако, это вовсе не выходец с других планет. Это личинка мотылька Phobetron pithecium, которая хотя и обладает мясистыми лапками с жалящими волосками, тем не менее безвредна для людей, не являющихся аллергиками.

Поначалу Томми вообще заподозрил, что это какой-то сухой листик, и попытался смахнуть его. Когда же существо задвигалось, водитель испугался и подумал, не убить ли страшного гостя (а лучше, как в шутку добавил мужчина, было бы вообще сжечь маленького монстра вместе с машиной и тем самым спасти человечество). Однако, Томми избрал менее радикальное решение - он опустил стекло, взял "инопланетного" пассажира с помощью салфетки и стряхнул его на стоянку.

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