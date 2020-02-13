Ученые Тель-Авивского университета в Израиле нашли останки динозавра, который страдал от редкой и загадочной формы рака, встречающейся и у человека. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Палеонтологи проанализировали с помощью компьютерной томографии 11 окаменелых фрагментов хвоста гадрозавра (утконосого динозавра), жившего 66 миллионов лет назад. В восьми сегментах были обнаружены патологии, которые ранее никогда не выявлялись у динозавров. Так, в двух фрагментах были большие полости, которые похожи на те, что образуются у людей с опухолями, связанными с редким заболеванием - гистиоцитозом из клеток Лангерганса (LCH).

Как объясняют специалисты в своей статье, это не первый случай, когда LCH был определен у других видов животных, так как предыдущие исследования предполагали сходную патологию у землеройных птиц и тигров.

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса - это редкий вид рака, при котором клетки иммунной системы накапливаются в избыточных количествах, формируя опухоли, называемые гранулемами. Заболевание обычно поражает маленьких детей, и хотя подавляющее большинство пациентов, страдающих от LCH, выздоравливают, состояние вызывает боли и отеки. Точные причины заболевания до сих пор неизвестны.