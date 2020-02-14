Шведский ученый, профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд положительно высказался по поводу употребления человеческого мяса в пищу. Соответствующее заявление он сделал во время научного симпозиума Gastro, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По мнению Содерлунда, употребление человеческого мяса, полученного из трупов, могло бы спасти человечество. Ученый считает, что мнение и табу людей могут измениться, если люди попробуют этот "продукт".

На симпозиуме обсуждался вопрос о том, является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем. Магнусу Содерлунду задали вопрос, смог бы он сам попробовать человеческую плоть, на что ученый ответил следующее: "Я чувствую некоторую нерешительность, но не считаю себя чрезмерно консервативным. Я смог бы попробовать человеческое мясо".

Кроме того, ученый предложил употреблять в пищу в качестве альтернативы насекомых, а также домашних животных.

Как отмечает издание New York Post, внедрению в человеческий рацион такого продукта может помешать опасность для здоровья. До 1960-х годов аборигены Папуа - Новой Гвинеи употребляли человечину, но это привело к эпидемии болезни Куру.