Если вы ждете, что сегодня в ваш дом или офис неожиданно заглянет принц на белом коне, то увы, сегодня гороскоп к этому отнюдь не склоняет. Романтика, чувственные страсти, пылающий огонь любви - все это сегодня не слишком актуально. Зато день хорош для налаживания семейных отношений, заключения продуманных браков и подписания брачных контрактов, а также для планирования и организации любых мероприятий. Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни. Но не переусердствуйте с требовательностью к себе и другим, чтобы избежать конфликтов!

Овен

Сегодня ключом к успеху в гороскопе Овна является осторожность: день будет буквально пропитан напряженностью, способной вылиться в конфликт! В отношениях с близкими людьми у Овна сегодня возможны разлад и выяснение отношений. Не исключены и трения с коллегами, вызванные спорными ситуациями или соперничеством. Овну сегодня необходимо быть тише воды ниже травы, если он хочет провести этот день плодотворно. Не поддаться на провокации он сможет, лишь вооружившись огромным запасом терпения.

Телец

Сегодня день будет пробовать Тельца на прочность, однако хорошая новость заключается в том, что у Тельца масса сил, чтобы этому противостоять! Есть вероятность того, что Тельцу придется отстаивать свои интересы, участвовать в споре или даже отбиваться от нападок окружающих: начальства, знакомых, коллег. Что бы ни произошло, звезды гороскопа советуют ему не горячиться, а спокойно поискать нужные аргументы в споре. Если не давать эмоциям взять верх, то из любой ситуации можно найти удобную дверь с надписью "Выход".

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Близнецам день, полный приятных новостей, событий и даже сюрпризов, однако парадокс заключается в том, что Близнецы вряд ли сумеют по достоинству это оценить. Наоборот, не исключено, что они будут без всякого повода испытывать апатию и недовольство. Возможно, виной этому то, что последнее время в жизни Близнецов произошло много событий, и эмоции их притупились. А может быть, Близнецы просто устали. Звезды советуют им встряхнуться и пойти навстречу всему хорошему, что сегодня им приготовила жизнь!

Рак

Сегодня у Рака обещают проснуться недюжинные организаторские способности. Начальство может смело доверить ему какой-нибудь командирский участок работ: руководство отделом, организацию мероприятия или новый проект. Дома же Рак, скорее всего, сам придумает, как сделать так, чтобы никто вокруг не скучал. Возможно, в его представлении отсутствие скуки - это генеральная уборка силами всех членов семьи, а может быть дружеская вечеринка или поход всей семьей в кино - тут уж как повезет.

Лев

Сегодня Льву не стоит даже пытаться претворять свои планы в жизнь - особенно те, от которых многое зависит. Если же Лев не последует этому совету, ему придется приготовиться к тому, что какие-то его сегодняшние начинания застрянут на полпути или дадут сбой, а какие-то и вовсе потерпят поражение. Отличительной чертой дня является то, что любые начинания Льва принесут ему в лучшем случае массу забот. Так не лучше ли денек подождать? Стоит ли так торопиться?

Дева

Сегодня у Девы есть шанс что-то исправить. Речь может идти о давних проблемах Девы, к которым она не могла подступиться, или о неожиданных событиях, которые Дева сможет направить в нужное ей русло. Даже если обстоятельства будут складываться против нее, звезды гороскопа обещают, что Дева сумеет найти в этом свои плюсы и выгоды. Пессимист видит опасность в каждой возможности, а оптимист - возможность в каждой опасности. Сегодня запас ловкости и оптимизма Девы помогут ей в этом убедиться!

Весы

Сегодня звезды гороскопа советуют Весам заняться своими финансами. День наделяет их логичностью и внимательностью, благодаря чему для Весов не составит труда спланировать свой бюджет или найти ошибку в расчетах. Кроме того, аналитические способности подскажут Весам, куда выгодно вложить свободные деньги и как увеличить свой капитал. Весам стоит воспользоваться тем, что практически любые их сегодняшние планы и действия, связанные с деньгами (кроме рискованных и необдуманных) обещают оказаться успешными.

Скорпион

Сегодня в жизни Скорпиона нет места трем вещам: бездумному "авось", интуиции и слепому везению - они способны сильно его подвести. Рассчитывать на "удачное стечение обстоятельств" и "фарт" для Скорпиона сегодня также продуктивно, как и ждать у штормящего моря погоды. Так что если Скорпион сегодня настроен преуспеть, ему придется логически просчитывать каждый свой шаг и действовать только наверняка. В противном случае не исключены досадные недоразумения.

Стрелец

Сегодня эмоции Стрельца обещают быть очень сильными, но при этом они будут находиться в равновесии. Такое сочетание позволит Стрельцу тонко чувствовать и понимать все, что происходит вокруг. Настроение окружающих, мотивы их поступков и даже некоторые их мысли не будут для Стрельца особенной тайной. Его обострившаяся проницательность может граничить с телепатией! Звезды гороскопа советуют Стрельцу использовать это для того, чтобы проникнуть в самую суть важной для него ситуации.

Козерог

Сегодня Козерогу не стоит доверять окружающим - они могут вольно или невольно его подвести. Особенно это касается незнакомцев, а также людей из его дальнего круга: сослуживцев, знакомых, соседей. Возможно, внимательно оглянувшись вокруг, Козерог сегодня вдруг обнаружит, что кто-то намеренно ему вредит, распускает сплетни или плетет интриги за спиной. А может быть, Козерогу нанесут другой урон: обругают в метро, обсчитают в магазине. Чтобы подобного не произошло, сегодня ключом к успеху для него является бдительность. И этого вполне достаточно, ведь кто предупрежден, тот не безоружен.

Водолей

Сегодня Водолей способен быть чересчур требовательным и к себе, и к окружающим! День наделяет его желанием контролировать все, что происходит вокруг. Любые отступления от намеченных планов он способен воспринять как личное оскорбление. В первую очередь такой настрой Водолея способен коснуться окружающих, выливаясь в ворчание и придирки. Однако Водолей может точно также досадовать и на себя, чувствуя свое бессилие в каком-то вопросе. Чтобы день принес ему больше позитивных эмоций, сегодня Водолею стоит смириться с тем, что далеко не все зависит от его усилий. А тем более от его желаний.

Рыбы

Сегодня - отличный день для того, чтобы Рыбы получили поддержку в любых своих начинаниях. В первую очередь, это касается любви и отношений: если Рыбы собирались завести романтическое знакомство, открыть свои чувства или поговорить о планах на совместную жизнь, лучшего времени для этого им не найти. Кроме того, день предоставляет Рыбам хорошие возможности для заключения договоров, новых знакомств и деловых контактов. Семена сотрудничества, дружбы или любви, посеянные сегодня, обязательно взойдут, принеся хорошие плоды.