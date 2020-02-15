Ученые из США обнаружили в генофонде современных африканцев следы загадочного гоминида, который нельзя отнести ни к одному из известных предков человека, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По мнению ученых, неопознанный предок откололся от линии предков человека еще до неандертальцев. Принято считать, что анатомически современные люди впервые появились в Африке, а когда Homo sapiens мигрировали в Европу и Азию, они начали скрещиваться с другими близкими для себя видами вроде неандертальцев и денисовцев. Именно поэтому коренные жители Западной Африки, например, народы йоруба и менде, не имеют генов этих видов. Но если верить новому исследованию, их предки смешивались с другим близкородственным видом.

Чтобы прийти к этому выводу, исследователи сравнили 405 современных геномов из популяций йоруба и менде с геномами неандертальцев и денисовцев. Как выяснилось, популяции в Западной Африке имеют от двух до 19 процентов ДНК неизвестного существа, которое относится к гоминидам.