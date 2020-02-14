Главное управление культуры города Баку совместно с Центральной музыкальной школой имени Гара Гараева с 1 по 5 апреля 2020 года проводит Международный музыкальный конкурс SUNLIGHT WAY, сообщили Trend в пресс-службе управления.

Основной целью конкурса является широкое распространение классической и фольклорной музыки, выявление и стимулирование особо одаренных детей и молодежи, развитие их творческого потенциала и музыкального образования, повышение исполнительского мастерства детских творческих коллективов, пропаганда объединения разных национальных культур.

Исполнители будут состязаться в пяти возрастных группах по следующим номинациям: "Струнные инструменты (соло)", "Духовые и ударные инструменты (соло)" в двух турах, "Инструментальные ансамбли (струнные, духовые или смешанные, состоящие из струнных и духовых инструментов)" в одном туре.

Конкурс пройдет по пяти возрастным категориям: 7-11 лет, 12-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет. Для ансамблей определена смешанная категория, где могут принимать участие музыканты от 7 до 25 лет. Возраст участников определяется по дате 15.03.2020.

Победителей ждут дипломы, подарки и денежные призы. Обладатели гран-при - 500 манат, первое место - 300 манат.

Конкурсанты, избранные со стороны жюри, выступят на гала-концерте. Регистрация до 15 марта. Для дополнительной информации - официальный сайт SUNLIGHT WAY http://sunlightway.az/index_az.html

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