Эксперты выяснили, почему тускнеет "Крик" Эдварда Мунка, проведя анализ образцов краски с картины версии 1910 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пигменты подвергались исследованиям с использованием новейших технологий: рентгеновских лучей, лазера и мощного электронного микроскопа, чтобы понять, почему фрагменты холста, которые раньше были оранжево-желтыми, стали цвета слоновой кости.

Ученые из Нью-Йорке и специалисты из музея Мунка в Осло изучали цветовые характеристики шедевра, который был украден в 2004 году и затем найден два года спустя.

Попутно удалось выяснить, как работал Мунк, предложить способы хранения картины, которые позволили ли бы избежать дальнейших изменений цвета, и понять, как она выглядела изначально.

Дженнифер Масс, глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме, рассказала, что под микроскопом удалось разглядеть что-то похожее на "сталагмиты" на поверхности "Крика".

По ее словам, на всемирно известной картине Мунка растут нанокристаллы, и из-за этого бледнеют участки около рта фигуры в центре, на небе и в воде.

Эва Сторевик Твеит, хранитель из музея художника, уточнила, что решено было обратиться именно к Дженнифер Масс, поскольку она является ведущим специалистом по кадмию желтому, который также изучала в работах Анри Матисса.

В этом году музей Мунка переезжает в новое здание, и его сотрудникам важно понять, как лучше обращаться с полотном и как его экспонировать.