Почему скандалы в семье — залог долголетия
Большинство людей убеждены, что залог долголетия - это сбалансированное питание, хороший сон и физическая активность. Спорить с этим бессмысленно, однако есть еще один фактор, помогающий прожить много лет. А именно - скандалы в семье, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Согласно исследованию, проведенному в Аризонском университете, супруги, которые время от времени ссорятся, имеют меньше шансов столкнуться с хроническим заболеванием и, как следствие, меньше шансов рано уйти из жизни, чем пары, живущие в абсолютной гармонии.
Однако ученые отмечают, что данная схема будет работать лишь при одном условии, - если оба партнера в равной степени нуждаются в выяснении отношений. Если же один человек скрывает чувства, а другой, напротив, чрезмерно эмоционален, это однозначно приведет к проблемам со здоровьем. И кстати, риск преждевременной смерти увеличится вдвое.
К такому выводу исследователи пришли, наблюдая в течение 32 лет за 192 парами.
Медики особенно подчеркивают, что если реакция партнеров на конфликт различна, это лишь усиливает эмоциональное напряжение между людьми и, как следствие, пагубно сказывается на здоровье.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре