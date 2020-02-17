Большинство людей убеждены, что залог долголетия - это сбалансированное питание, хороший сон и физическая активность. Спорить с этим бессмысленно, однако есть еще один фактор, помогающий прожить много лет. А именно - скандалы в семье, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Согласно исследованию, проведенному в Аризонском университете, супруги, которые время от времени ссорятся, имеют меньше шансов столкнуться с хроническим заболеванием и, как следствие, меньше шансов рано уйти из жизни, чем пары, живущие в абсолютной гармонии.

Однако ученые отмечают, что данная схема будет работать лишь при одном условии, - если оба партнера в равной степени нуждаются в выяснении отношений. Если же один человек скрывает чувства, а другой, напротив, чрезмерно эмоционален, это однозначно приведет к проблемам со здоровьем. И кстати, риск преждевременной смерти увеличится вдвое.

К такому выводу исследователи пришли, наблюдая в течение 32 лет за 192 парами.

Медики особенно подчеркивают, что если реакция партнеров на конфликт различна, это лишь усиливает эмоциональное напряжение между людьми и, как следствие, пагубно сказывается на здоровье.