Ученые из Германии и Великобритании нашли способ снизить влияние на климат от самолетов. Уменьшение высоты полета всего на 610 метров сократит воздействие кондрейлов (следов конденсации) на атмосферу на 59 процентов. Это позволит значительно затормозить наступление климатической катастрофы из-за роста глобальной температуры, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам ученых, только два процента полетов нужно скорректировать, поскольку не всегда образуются те кондрейлы, что существуют длительное время и воздействуют на климат. Хотя большинство следов исчезают за минуты, некоторые остаются до 18 часов, смешиваясь с другими следами и перистыми облаками. В результате формируются перистые кондрейлы, которые нарушают температурный баланс.

Самолетные выхлопы отражают коротковолновое излучение от Солнца обратно в космос, в то же время задерживая длинноволновое инфракрасное излучение, вызывая эффект потепления. Исследования показывают, что следы и радиационное воздействие могут нагревать планету так же, как и выбросы углекислого газа от сжигания авиационного топлива. Однако это воздействие кратковременное, и с ним легче справиться.

Кондрейлы возникают, когда горячий выхлопной газ самолетов попадает в слой холодного воздуха и низкого давления. Влага конденсируется на частицах углерода, образуя ледяные кристаллы, которые видны как белые полосы на небе.