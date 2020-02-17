Напитки для взрослых - неотъемлемая часть истории человечества, и за ними стоит нечто гораздо большее, чем просто содержание алкоголя и особенности вкуса. Day.Az со ссылкой на Mixstuff, предлагаем читателям подборку малоизвестных фактов об алкогольных напитках.

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Торговая марка Smirnoff была приобретена американской компанией в 1933 году, когда виски было на пике популярности, поэтому для рекламной продукции было придумано название "белое виски". Таким образом была решена проблема выхода на американский рынок.

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В крепком портере Guinness Stout пузырьки не всплывают к поверхности а, наоборот, опускаются на дно. Ирландские исследователи высказывают предположение, что это связано с формой стакана-пинты, в котором обычно подают этот напиток.

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Каждый день миллионы людей в мире пьют пиво, сделанное из ферментированных бананов. Это сверхпопулярный традиционный напиток в Восточной Африке, и существует большое разнообразие подвидов бананового пива: в Руанде и Бурунди - урвагва, в Уганде - тонто и вараги, в Конго - касиски, и так далее.

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Существуют специальные пивные спа-салоны. Люди в них погружаются в теплое пиво. И, разумеется, нежась в такой ванне, трудно отказать себе в кружечке-другой холодного хмельного напитка, так сказать, для полноты ощущений.

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В 1960 году Альфреду Хайнекену пришла в голову идея пивной бутылки, которая могла бы использоваться вторично, но уже в качестве строительного кирпича. Она посетила его на одном из карибских пляжей, усыпанном бутылками из-под пива Heineken, после посещения бедняцких районов, где не хватало самых необходимых строительных материалов. Он назвал свою прямоугольную бутылку Heineken World Bottle или "Wobo". Однако, потребители встретили эту благородную идею, увы, прохладно, поскольку такую бутылку неудобно было держать в руках.

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Первый дошедший до наших дней рецепт пива содержится в шумерской песне "Гимн Нинкаси", богине алкоголя. Гимн был написан на глиняной табличке примерно в 1800 году до нашей эры.

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Первым алкогольным напитком, доставленным на поверхность Луны, было причастное вино. Перед полетом астронавт Базз Олдрин условился со своим пастором, и тот провел необходимые ритуалы. Затем Олдрин взял небольшое количество освященного вина и хлеба с собой на корабль. Он выпил вино и съел хлеб в лунном модуле вскоре после посадки.

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До 2013 года в России пиво классифицировалось как продовольственный продукт, поскольку к алкогольным относились только те напитки, крепость которых превышала 10 процентов.

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Каким образом большие фрукты, такие как груша, целиком попадают в бутылки с ликером? Давным-давно кто-то придумал подвешивать бутылки на ветви деревьев таким образом, чтобы плод завязывался и рос внутри сосуда.

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Пиво необычайно привлекательно для улиток. Дело в том, что его запах напоминает им перезрелые фрукты, поскольку оно содержит перебродившие дрожжи.

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В годы сухого закона в США бутлегеры пытались имитировать вкус различных алкогольных напитков с помощью довольно странных ингредиентов. Так, например, чтобы имитировать вкус бурбона, они использовали дохлых крыс и тухлое мясо. Можжевеловое масло применялось для получения джина, а креозотовый кустарник - для придания спирту характерного дымного вкуса шотландского виски.

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Маркировать алкогольные напитки знаком "XX" начали средневековые монахи-пивовары. К началу семнадцатого века количество букв Х стало характеристикой крепости пива, причем знак "XX" обычно соответствовал стандартному элю.

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После употребления алкогольных напитков, при курении марихуаны количество тетрагидроканнабинола, абсорбируемого человеком, почти удваивается, и эффект, как правило, наступает гораздо быстрее, чем у трезвого курильщика.

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Джон Уокер, основатель бренда шотландского виски "Johnnie Walker", как ни странно, был абсолютно непьющим человеком.

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Темные ликеры, в состав которых входит красное вино и виски, с большей вероятностью вызывают тяжелое утреннее похмелье. Считается, что химические вещества, образующиеся в организме после употребления ликеров темного цвета, являются основными виновниками похмелья. Не хотите утром мучиться от головной боли? Тогда пропустите красное вино и переходите сразу к водке.

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Самым преданным поклонником марки "Hennessey" был Ким Чен Ир, который тратил примерно 800 тысяч долларов в год на свой любимый коньяк.

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Зеленые мартышки любят алкогольные напитки ничуть не меньше людей. Кроме того, исследования показали, что у них схожие модели употребления алкоголя. Например, молодежь пьет больше, чем взрослые особи, а еще среди мартышек примерно такой же процент полных трезвенников, как среди людей.

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Самое крепкое пиво в мире "Snake Venom" слишком крепкое, чтобы оставаться газированным. Этот напиток крепостью 67,5 процента был создан как экспериментальный, но оказалось, что он пользуется большим спросом на международном рынке и сегодня этот "змеиный яд" доступен для покупателей во многих странах.

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"Mountain Dew", прохладительный напиток, торговая марка американской компании PepsiCo, изначально был создан для подмешивания в дешевое нелегальное виски. Братья Элли и Барни Хартманы приспособили "Mountain Dew" для того, чтобы сделать этот крепкий напиток немного вкуснее. А в сороковые годы братья Хартманы уже запатентовали газированный "Mountain Dew" как самостоятельный продукт.

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Всемирно известное виски Jack Daniel's производится в Линчбурге, штат Теннесси, где до сих пор действует сухой закон.

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Как и в случае с шампанским, название "текила" связано с регионом, где этот напиток производится. Если этот крепкий "самогон" из агавы не произведен в одном из мексиканских штатов, Халиско, Гуанахуато, Мичоакан или Тамаулипас, его правильно называть "мескаль".

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Молочный коктейль, или милкшейк - изначально так называли алкогольный напиток, похожий на "эггног", который делается из яиц и виски. Напиток, который мы называем молочным коктейлем сегодня, стал популярным лишь в начале двадцатого столетия.

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Возможно, не все знают - алкоголь не переваривается в желудке. Он попадает непосредственно в кровь через тонкий кишечник.

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Любой желающий может приобрести водку "Atomic", сделанную из ржаного зерна, выращенного на радиоактивных почвах и водах в окрестностях Чернобыля. Впрочем, по всей видимости, "Atomic" можно пить без опаски, поскольку в процессе дистилляции водка избавляется от радиоактивных элементов.

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За годы сухого закона в США, крупнейшая американская аптечная сеть Walgreens выросла в 20 раз - число заведений увеличилось с 20 до 400. Walgreens удалось расширить свой рынок, продавая виски "по рецепту врача", которое было освобождено от запрета.

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Основатель первого сообщества анонимных алкоголиков Боб Уилсон на смертном одре просил последний стаканчик виски. Но так и не получил его.

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В стрелковом спорте алкоголь считается стимулирующим веществом. Он может позволить стрелку расслабиться и несколько замедляет ритм сердечных сокращений, что повышает точность стрельбы. На этом основании алкоголь строго запрещен.

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Вооруженные силы США с 1998 года являются крупнейшим покупателем виски Jack Daniel's в бочонках. Цена такого бочонка может доходить до 12 тысяч долларов, а вмещает он примерно 250 бутылок знаменитого виски.

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Джин-тоник был изобретен в качестве средства борьбы с малярией в джунглях Британской Индии. Солдаты обязаны были пить воду с хинином, экстрактом хинного дерева, обладающим жаропонижающим и обезболивающим свойствами, а также выраженным действием против малярийных плазмодиев. Джин помогал "замаскировать" отвратительный горький вкус хины. Кстати, в современный джин-тоник по-прежнему добавляют небольшое количество хинина.