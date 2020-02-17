Этой весной серийного убийцу Бобби Джо Лонга приговорили к более, чем 2300 годам тюрьмы. Помимо смертного приговора преступника приговорили к четырем 99-летним срокам и 28-ми пожизненным срокам заключения. Разумеется, ни один человек в мире не способен отбыть такое наказание. Но почему же в США выносят подобные приговоры? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Принцип "трех преступлений"

Прежде всего следует сказать о том, что получить пожизненный срок в штатах не так сложно. Дело в том, что в США действует принцип "трех преступлений". В соответствии с ним человек, оказавшийся в тюрьме трижды, автоматически получает пожизненное заключение. Что интересно, данный принцип работает вне зависимости от тяжести преступления, - навсегда попасть за решетку может как серийный маньяк, так и вор велосипедов.

Какова цель

Тем не менее многие люди недоумевают, - зачем выносить осужденному десять пожизненных сроков, когда он может осилить только один? Все дело в амнистии, условно-досрочном освобождении и помиловании. Человек, приговоренный к одному пожизненному сроку, еще может надеяться на освобождение. А вот тот, кого приговорили к десяткам или сотням пожизненных, едва ли когда-нибудь покинет место заключения.

Чтобы оказаться на свободе раньше положенного, согласно законам США, преступник должен отбыть не менее 85% срока. Если наказание составляет 99 лет это, пусть редко, но возможно. А вот если на счету заключенного несколько пожизненных сроков, надеяться ему не на что.