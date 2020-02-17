Большинство туристов (63 процента) справляется с неприятными симптомами джетлага при помощи сна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис покупки билетов Aviasales, передает Day.Az.

Некоторые туристы заставляют себя ложиться спать и просыпаться по местному времени. Другие меняют режим сна еще дома до вылета.

16 процентов перестраиваются на новый график при помощи спорта, прогулок и несложных занятий на свежем воздухе. Еще 15 употребляют алкоголь для расслабления. По мнению шести процентов, лучше всего с ощущениями от смены часовых поясов помогают бороться лекарства.

Путешественники также советуют летать с длительными пересадками, чтобы легче адаптироваться к часовым поясам.