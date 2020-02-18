Тихий океан будут очищать от мусора с помощью небоскреба
В Большом тихоокеанском мусорном пятне построят небоскреб, который будет перерабатывать отходы и очищать воду, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Проект был разработан американским архитектором Хонглином Ли. Сооружение получило название Filtration, пишет журнал DisignBoom. Небоскреб представляет собой сборную модульную конструкцию, по форме напоминающую маяк и украшенную декоративной подсветкой.
В верхнем отсеке здания воды будет проходить через фильтры, которые очистят ее от мусора, и сбрасываться обратно в океан.
Большое тихоокеанское мусорное пятно расположено на севере Тихого океана, пластик и другой мусор приносит сюда из-за направления Северо-Тихоокеанской системы течений. В мае 2019 года в районе пятна было выловлено порядка 40 тонн мусора антропогенного происхождения.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре