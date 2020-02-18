Пользователей социальных сетей умилил видеоролик с маленькой девочкой, которая добралась до косметички своей мамы. Девочка достала карандаш для глаз и спросила, что это такое. После любопытный ребенок решил опробовать косметическое средство на себе, передает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

"Я выгляжу красиво?" - спросила дочь маму, нарисовав себе черную густую монобровь.

Ролик женщина разместила в Instagram, вскоре он стал вирусным. Некоторые из комментаторов узнали в девочке свою вторую половинку.

"Да это же Хельга из мультика "Эй, Арнольд"!" - заявил один из пользователей.

"Вот это у матери стальные нервы... Ей же отмывать потом ребенка и косметику в порядок приводить!" - отметил другой.

"Лол, дамы, и не нужно делать вид, что вы не используете похожую технику на своих бровях. Я видел, как с утра красится моя девушка, я знаю, о чем говорю", - написал другой комментатор.

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