В последнее время все больше животных открываются для нас с новой стороны: гуси, оказывается, умеют танцевать, а овцы, как выяснилось, невероятно проворны и дадут фору многим акробатам. Мишка из данного ролика доказывает, что все косолапые на самом деле большие собаки, обожающие нелепо прыгать, бегать и играть с палками, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Видео с забавным мишкой было опубликовано на сайте Imgur.

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