Американские океанографы пришли к выводу, что насыщение вод Мирового океана солями железа не ускорит рост фитопланктона и не заставит его поглощать больше углекислого газа. Об этом пишет пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT) со ссылкой на статью в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Удобрение" вод Мирового океана солями железа - один из самых радикальных и, как считают некоторые климатологи, действенных планов по борьбе с глобальным потеплением. Эксперименты немецких климатологов у берегов Антарктиды еще в 2012 году показали, что подобное "засеивание" должно ускорить размножение мельчайших одноклеточных водорослей и сине-зеленых бактерий и усилить их способность поглощать СО2.

"Наша модель показывает, что насыщение Мирового океана соединениями железа не сильно повлияет на общую биомассу фитопланктона, так как общее количество этого металла в его водах сейчас идеально соответствует потребностям водорослей", - прокомментировал работу один из ее авторов, океанограф из MIT Джонатан Лодердейл.

Подобные идеи и предложения вызвали серьезные протесты у многих экологов и экоактивистов. Они опасаются серьезных побочных эффектов подобного метода, а также указывают на то, что подобная процедура будет мало эффективна. Вдобавок она может усилить цветение токсичных водорослей, которые угрожают жизни прибрежной флоры и фауны, а также живущих неподалеку людей.

Круговорот воды в океане

Лодердейл и его коллеги попытались объединить результаты многочисленных экспериментов по "удобрению" разных уголков Мирового океана солями железа и оценить то, насколько сильно изменится биомасса фитопланктона на всей Земле в целом. В этих расчетах ученые учли то, как ионы железа взаимодействуют с водой, различными органическими веществами и ферментами самих водорослей и цианобактерий.

Опираясь на подобные принципы, океанографы просчитали то, как "засеивание" железом повлияет на фитопланктон, который обитает в приповерхностных водах Северной Атлантики и прибрежных регионов Антарктиды, а также в глубинных водах морей. Все эти участки Мирового океана отличаются друг от друга содержанием железа и прочих микроэлементов.

Эти расчеты неожиданным образом указали на то, что железосодержащие удобрения почти никак не повлияют на общую биомассу фитопланктона, так как водоросли и бактерии не смогут извлекать из воды излишки этого металла, не жертвуя другими аспектами своего роста и не мешая размножению микробов в других уголках Мирового океана. Это связано с тем, что для того, чтобы усваивать железо фотосинтезирующим организмам нужны определенные органические молекулы, которые могут связываться с этим элементом. При этом в воде таких молекул достаточно мало.

К примеру, "засеивание" прибрежных вод Антарктики железом может привести лишь ко кратковременному всплеску в скорости роста фитопланктона. Он почти сразу же прекратится, когда бактерии и водоросли израсходуют все подобные вещества, в том числе и те их излишки, которые в нормальной ситуации попадали в Атлантику и прочие уголки гидросферы.

В результате этого биомасса водорослей и цианобактерий в Северном полушарии снизится, что скомпенсирует ее рост у берегов Антарктиды. Аналогичные процессы будут происходить в других регионах Мирового океана, из-за чего его "удобрение" железом, как считают Лодердейл и его коллеги, не замедлит глобальное потепление, но при этом вызовет массу негативных экологических последствий.